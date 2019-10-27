韓國瑜參拜澎湖天后宮　廟方有特別加持儀式

韓國瑜明天將參拜澎湖天后宮。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜26日晚上到澎湖進行選舉行程，27日早參拜全台最早、擁有415年歷史的澎湖天后宮，天后宮總幹事陳世進向中評社表示，韓要來是大事，廟方會以最高規格接待，且還會由天后宮主委蔡光明幫韓進行一項特別的加持儀式，這別人來沒有，只有韓來才有，就是希望保佑韓選舉順利平安，運勢大開。



澎湖天后宮位於澎湖的馬公市，是當地的信仰中心以及遊客必到之處，也是台灣歷史最悠久的廟宇，並列為一級古蹟，主祀天上聖母媽祖，清領時期，施琅宣稱克台之役多賴天妃媽祖娘娘顯靈襄助，奏請康熙皇帝加封，晉天妃為天后，故今稱“天后宮”。



中評社今天先行造訪澎湖天后宮，總幹事陳世進接受中評社訪問表示，韓國瑜團隊是在三天前通知要來廟裡參拜，所以準備時間有點倉促，但絕對會以最高規格來接待韓，流程就是讓韓先上香、獻花、獻果後，接著會由主委蔡光明幫韓進行一項特別的加持的儀式，這項儀式廟方本來只有元宵節才會舉行，但為了韓來，特地要幫韓加持，讓其平安且選舉運勢大開。



至於這樣是否算表態挺韓？會不會怕被查水表？



陳世進笑著說，不怕，因為如果蔡英文要來廟方也同樣會接待，但蔡沒有說要來，至於蔡來會不會有加持儀式，那就要請示神明了。