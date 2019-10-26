韓國瑜有條件補助交換生　柯文哲：政策要務實

中評社台北10月26日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜今天提出挪用前瞻基礎建設經費支持大學生出國，不夠再由政府負擔說法。台灣民眾黨主席柯文哲下午出席黨提名“立委”參選人陳泓維見面會表示，政策要務實。



中央社報道，柯文哲表示，今天是來為民眾黨提名的“立委”參選人陳泓維加油打氣。對於記者詢問，明年的“總統”及“立委”大選對小黨是否不利，柯文哲說，自己估計明年“總統”大選投票率應該很低，大家不想投票的氛圍還滿重的，會去投票的都是相當堅定的支持者，中間支持者的投票率下降。



記者又問，韓國瑜在昨天提出，鼓勵大學生及研究生出國當交換生，所有費用他一定想辦法幫忙解決。柯文哲表示，台北市對學生出國也有補助，但那是貸款，自己覺得政策不要亂開支票，完全不用錢，台北市“大概沒辦法”。



記者再問，韓國瑜今天又透過新聞稿回應，大學生免費到國外當交換生的費用議題，可挪用前瞻基礎建設新台幣500億經費，不夠再由政府負擔。對此，柯文哲指出，自己覺得政策要務實，要講科學、數據、資料、統計，反對亂開支票，因為每開一張支票都應該清楚要多少錢、成本效益多少。



對於記者詢問，韓國瑜是否話說太快。柯文哲指出，“有人當家過了還是鬼扯”，但每個人的政治策略不一樣，自己不喜歡空口講太多。



記者詢問，國民黨主席吳敦義今天要“行政院長”蘇貞昌把對前“總統”馬英九的批評收回。柯文哲表示，一國兩制在香港是失敗的，其實大家都知道，但也不需要去做太多的政治操作，結果到最後“漏氣”，自己覺得，還是希望司法是公正、公平可被信賴的，把司法當政治工具是不長進的，該怎麼做就怎麼做。



柯文哲指出，有時候自己講話比較中道，一開始好像比較吃虧，但時間久了反而覺得這樣比較好，民進黨在香港問題就是翻來覆去，但現在都有影音紀錄，會“漏氣”的。



最後，對於記者詢問，時代力量黨主席徐永明表示“要把人從民眾黨撈回來”。柯文哲指出，這是陷入戰略錯誤，時代力量不去吃“大塊的大綠”是戰略布局不對，政治發展應該是往大的區域發展，怎會轉過頭去吃較小的台灣民眾黨。