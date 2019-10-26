英國貨櫃39屍命案　神父：死者多是越南人

中評社北京10月26日電／越南神父鄧友南今天告訴路透社，英國卡車貨櫃39死藏屍案中，多數死者可能來自越南。鄧友南是一個越南種稻鄉村的社群領袖，許多受害者據信來自當地。



中央社報道，鄧友南（Anthony Dang Huu Nam，譯音）為越南中北部義安省（Nghe An）偏遠城鎮安城（Yen Thanh）的天主教神父。鄧友南表示，他已在聯絡受害者的家屬。



為死者祈禱聲於今天透過喇叭放送而出，遍及這座朦朧雨水浸透的城鎮。鄧友南指出：“整個區域籠罩於哀傷中。”



鄧友南說：“我仍在為所有受害者家庭收集聯繫方式，並將於今晚舉行儀式為他們祈禱。這對我們社區來說是場災難。”



鄧友南指稱，家屬告訴他，他們知道自己的親戚當時正在英國旅行，且一直無法與他們的親人取得聯繫。



總部設於美國的反販運組織“環太平洋基金會”（Pacific Links Foundation）3月公布的報告指出，義安省為越南最貧窮的省分之一，為許多淪落歐洲人口販運受害者的故鄉。



鄧友南還說，其他受害者據信來自鄰近的河靜省（Ha Tinh）。根據越南官媒，在今年前8個月間，當地有4萬1790人離鄉尋找工作，包括前往海外。



河靜省26歲越南女子范氏茶嵋（Pham Thi Tra My，譯音）據信是受害者之一。約在涉事貨櫃從比利時運往英國期間，她曾傳簡訊告訴母親自己無法呼吸。



鄧友南表示：“聽聞那位女孩在她的訊息中說她在卡車中無法呼吸？她父母在家鄉也快喘不過氣。”



越南外交部今天在聲明中說，已指示駐倫敦大使館，協助英國警方確認受害者的身分。對於受害者國籍，越南外交部未進一步作出回應。