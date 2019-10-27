趙穗生語中評：不必過度解讀彭斯講話意義

趙穗生認為，要從特朗普政府交易性、不可預測性、投機性來看彭斯講話 中評資料相 中評社華盛頓10月26日電（記者 余東暉）對於彭斯最新的對華政策演講，美國華裔學者趙穗生指出，要從特朗普政府的交易性、不可預測性和投機性來觀察，不必過度解讀這個講話的意義。他認為，這只是一個為了選舉需要的政治性講話，並非總體政策或戰略調整的宣示。



美國丹佛大學國際關係學院教授趙穗生在彭斯演講後接受中評社記者微信專訪時指出，總體感覺，這是政治性的講話，不是特朗普政府總體對華政策或戰略上調整的宣示。其主要聽眾還是美國國內選民，並且向美國國會表明，他們在對華全面對抗過程中已經達到目標，這是特朗普一貫吹噓的政績的一部分。



這個演講在政策層面上有多大意義，趙穗生認為，要打一個問號。他說：“我感覺總體上這個講話還是延續特朗普政府對華政策的不確定性和對抗性，尋求美國利益最大化，是‘美國優先’既定政策方針的延續。他對於中國的批評，仍是整個演講的主體。”



趙穗生注意到，彭斯講話最後確有一些新的、放低身段，在某種程度上算是善意的表達，主要表現在兩個方面：第一，在總體對華政策方向上，明確說出並不是要脫鈎，並不是要全面對抗，甚至說要繼續接觸。第二，在具體接觸政策上，談到了教育、文化、學術交流還要繼續。在香港等敏感問題上，談到了希望香港抗議者堅持“非暴力”訴求，這在香港抗議已有暴力傾向的時候，算是一種警示。在經貿問題上，希望下月在亞太經合組織峰會上能夠達成協議。