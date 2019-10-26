韓國瑜飛抵澎湖　接機陣仗近年最熱烈

韓國瑜抵達馬公機場和接機的支持者一一握手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜26日晚間7時搭乘華信航空班機飛抵澎湖馬公機場，受到約150名挺韓支持者到場列隊歡迎。地方人士直呼“四年前朱立倫都沒這麼熱鬧！”“澎湖近年最熱烈接機的一次！”



韓國瑜下鄉傾聽之旅26日晚間前進到澎湖，為了迎接韓國瑜，馬公機場晚間6時陸續湧進支持者，成員包含黨籍人士、澎湖退警協會、八百壯士捍衛中華協會、來自台灣本島韓粉、部分在地韓粉，約150人舉著青天白日旗迎接。



國民黨籍澎湖縣長賴峰偉、國民黨澎湖縣黨部主委許國政、黃復興澎湖縣黨部主委葉德馨、澎湖縣議會前議長黃建築、國民黨澎湖“立委”參選人歐中慨，另外還有數名國民黨代表到場。



韓國瑜走出入境通道時，全體挺韓人士大喊一同大喊“總統好”，口號持續不斷，熱情歡迎韓的到來，熱情幾乎快將馬公機場的屋頂掀翻。韓國瑜也一一向所有的支持者握手，緩緩向機場大門口移動，短短50公尺走了快5分鐘。



歐中慨受訪時表示，朱立倫2016年參選時來到澎湖，當時也沒有這麼熱情歡迎。



號召20人到場迎接的澎湖縣八百壯士捍衛中華協會理事長鄭宗琳受訪時表示，這麼多的民眾自發性到場參與，幾乎可說是澎湖有史以來的第一次。