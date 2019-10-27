中評現場：澎湖中風漁民拄拐杖也堅持要挺韓

張高德受訪拍照時堅持不拿拐杖。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 張嘉文）中國民黨2020參選人韓國瑜26 日晚上到澎湖舉辦基層幹部座談會，韓抵達澎湖馬公機場時受到現場近150位韓粉熱烈歡迎。其中一位到機場迎接的50歲韓粉張高德，三年前中風後行動不便需要靠拐杖才能正常行走，但聽到韓要來澎湖，堅持要朋友載著他到機場迎接韓，張接受中評社訪問時表示，只有韓才懂他們的心聲，所以要堅持挺韓。



韓國瑜26日晚上先進行澎湖傾聽之旅基層幹部座談會，27日行程則是一早先參拜時裡水仙宮，再參加冬泳開幕式，以及參拜馬公天后宮，約10點時出席和國民黨澎湖“立委”參選人歐中慨聯合競選總部成立，晚上回到台北，參加青年政策論壇。



眾多韓粉到馬公機場接機時，張高德拄著拐杖的身影特別引人注意，且他全身穿著韓家軍的服裝，挺韓的心意表露無遺。



張高德說，他之前以捕魚為生，但因為跑船生活又菸又酒導致三年前中風不良於行，所以現在都要靠枴杖才能正常行走。



至於韓國瑜為何吸引他支持，張高德說，韓說出來的話都貼近了他們的心聲，從去年高雄市長選舉他就支持韓，但因為不是高雄市民無法投票給他，所以這一次韓出來參加大選他很高興，可以把手中這一票投給韓。



張高德強調，他知道韓國瑜26日要來澎湖，叫朋友一定要載他來機場，因為這是難得可以見到韓國瑜一面的機會，他怎麼樣都不能錯過，即使拄著拐杖冒著被撞倒的風險也要來。