全國人大常委會決定任命李紀恆為民政部部長

中評社北京10月26日電／十三屆全國人大常委會第十四次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了密碼法；決定免去黃樹賢的民政部部長職務，任命李紀恆為民政部部長。國家主席習近平分別簽署第35、36號主席令予以公佈。栗戰書委員長主持會議。



新華社報道，常委會組成人員168人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於國家監察委員會制定監察法規的決定、關於授權國務院在自由貿易試驗區暫時調整適用有關法律規定的決定、關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定。



會議表決通過了全國人大監察和司法委員會、財政經濟委員會、外事委員會、社會建設委員會分別提出的關於第十三屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議還表決通過了有關任免案。



全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。



國務院副總理孫春蘭，國家監察委員會主任楊曉渡，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會成員，各省、自治區、直轄市人大常委會負責人，部分全國人大代表，以及有關部門負責人等列席會議。



閉幕會後，十三屆全國人大常委會舉行第十四講專題講座，栗戰書委員長主持。中國科學院院士、中國人民解放軍軍事科學院副院長梅宏作了題為《大數據：發展現狀與未來趨勢》的講座。