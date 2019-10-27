韓國瑜與澎湖幹部座談　承諾小三通沒問題

韓國瑜認為澎湖的陸客潛力非常大。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 張嘉文）中國民黨2020參選人韓國瑜26 日晚上到澎湖舉辦基層幹部座談會，會場200個位子座無虛席。地方人士反應觀光和澎湖交通問題，與會的國民黨澎湖縣長賴峰偉表示，有跟韓討論到和大陸小三通問題，韓認為金門有，那澎湖也應該要有，因此韓國瑜選上的話，澎湖小三通沒問題，到時候2、30萬名大陸觀光客就很方便來，韓在旁點頭，韓後來也補充說，澎湖每年平均只有五千位大陸客，讓他知道這潛在開發能量是非常巨大。



韓國瑜26日晚上在馬公“救國團”青年活動中心舉辦傾聽之旅基層幹部座談會，澎湖的藍營地方人士幾乎全部到齊，展現團結氣勢，包括澎湖縣長賴峰偉、國民黨“立委”參選人歐中慨、馬公市長葉竹林、前議長黃建築、前“立委”謝國樑以及澎湖縣黨部主委許國政等人都出席。



韓國瑜一進場時眾人高喊“韓總統好！”眾人搶拍韓，現場氣氛十分熱絡，會中地方人士和澎湖在地鄉親發言都非常踴躍。



韓國瑜向現場民眾強調，此行是傾聽之旅，所以請大家踴躍發言，他開會有個習慣，講的越麻辣越好，千萬不要輕描淡寫，有什麼意見沒關係，我很能接受不同聲量的人，不用擔心讓他生氣，要來傾聽真實的民意，看怎麼樣能讓澎湖建設得更好。



澎湖縣長賴峰偉致詞時則替韓國瑜宣布，兩人趁路上同車時討論，韓允諾當選後，澎湖的小三通沒有問題，到時候2、30萬名大陸觀光客就很方便來，觀光商機加倍，因為大陸北方人覺得東北季風、冷天氣都是小事，所以對澎湖冬季低迷的觀光產業一定有幫助。



韓國瑜對於澎湖的觀光議題表示，當年他親自接待過華僑的故事，強調一首“外婆的澎湖灣”非常出名，讓很多人想到澎湖玩，但目前大陸觀光客每年只有5000人，成長空間很大，他呼籲在地觀光業者一定要把品質顧好，不能殺雞取卵，而是要讓遊客想一來再來，他對澎湖的未來發展深具信心。



也有地方人士向韓國瑜反應，澎湖的戰略位置重要，憂心兩岸對撞的後果，韓對此回應說，這是重中之重，因為戰爭沒有贏家和平沒有輸家，不讓兩岸對峙嚴重化，一旦發生戰爭，任何地方都是危險，且殘酷到無法想像，所以領導者要謹記這幾句話，能不發生戰爭最好，且要發展經濟教育下一代，照顧弱勢族群，這才是優秀的“總統”。



澎湖群島位於台灣海峽上的一組群島，東距台灣本島約50公里，西離大陸約140公里，由90個大小島嶼組成，總面積約為128平方公里，總人口數約10萬4千多人，六成人口定居於馬公市，居民主要以漁業和觀光為主。