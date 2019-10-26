韓國瑜與澎湖地方幹部座談　藍軍要角全出席

韓國瑜抵達會場獲得在場人士歡迎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜進行全台傾聽之旅，26日晚間抵達澎湖馬公機場，馬不停蹄趕到青年活動中心參加基層幹部座談會，會場200個位子座無虛席，台上藍軍要角幾乎全體出席，獲得地方高支持度，軍公教鐵票更是無庸置疑。



韓國瑜26日晚間8時和地方基層幹部進行座談會，之後就返回民宿。27日行程將陸續參拜嵵裡水仙宮、嵵裡沙灘參加冬泳開幕儀式、參拜馬公天后宮、出席國民黨澎湖“立委”參選人歐中慨聯合競選總部成立。中午就搭機飛離澎湖。



韓國瑜2018年9月曾跨海到澎湖助選澎湖縣長賴峰偉，賴去年也順利當選，而隔了一年，為了參選2020韓國瑜再次造訪澎湖，準備搶攻離島鐵票，訴求韓流再次席捲澎湖，澎湖族群以軍公教為主，韓也相當重視。



澎湖縣過去幾乎是藍營鐵票區，近20年來，只有上屆由民進黨陳光復執政，也是歷屆以來第二次有民選的民進黨籍縣長，雖然因馬英九執政後大環境不好，選票結構一度鬆動，但去年括起韓流旋風，已讓藍軍再度歸隊。



觀察26日晚間基層座談會，台上列席有國民黨前“立委”謝國樑、國民黨“立委”參選人歐中慨、國民黨籍澎湖縣長賴峰偉、國民黨籍馬公市長葉竹林、前議長黃建築等藍軍要角到場，澎湖區漁會總幹事蔡月嬌也在台下。



未到場的澎湖縣議會五連霸的國民黨籍議長劉陳昭玲，因為參加澎湖縣議會黨團書記長呂光宇的娶媳喜宴，特別請假未到場，但也向表達支持挺韓。國民黨澎湖縣黨部主委許國政掛保證，韓國瑜在澎湖獲得地方人士全力支持。



此外，最值得一提的是，澎湖因為地緣關係，當地退伍的軍士官特別多，早期眷村現在都集中在“龍行新城”，總共有407戶，因為人多也特別成立澎湖在地專屬的八百壯士捍衛中華協會，而理事長鄭宗琳26日更大聲疾呼支持挺韓，



澎湖群島位於台灣海峽上的一組群島，東距台灣本島約50公里，西離大陸約140公里，由90個大小島嶼組成，總面積約為128平方公里，總人口數約10萬4千多人，六成人口定居於馬公市，居民主要以漁業和觀光為主。