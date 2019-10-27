中評關注：不分區提名敏感　韓國瑜尊吳避談

韓國瑜仔細聆聽澎湖民眾的心聲。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 張嘉文）中國民黨2020參選人韓國瑜26 日晚上到澎湖舉辦基層幹部座談會，有地方人士反應，希望韓能幫忙爭取澎湖多一席的不分區立委，為爭取澎湖的建設多一份力，但韓對此問題是直接略過而不答，顯然知道不分區立委名單的敏感性，會牽動黨主席吳敦義和黨中央整個相挺的力道，似乎也是表達了尊吳的態度。



韓國瑜26日晚上在馬公救國團青年活動中心舉辦傾聽之旅基層幹部座談會，現場約有200位國民黨幹部和鄉親出席，澎湖的藍營地方人士幾乎全部到齊，展現團結氣勢，包括澎湖縣長賴峰偉、國民黨立委參選人歐中慨、馬公市長葉竹林、前議長黃建築、前立委謝國樑以及澎湖縣黨部主委許國政等人都出席。



國民黨不分區立委提名辦法和時程已經通過，因此現階段不分區立委名單怎麼提，是外界關注重點，由於吳敦義有意將自己列入不分區名單中，搶攻立院龍頭位置，因此對於不分區名單控制權抓得非常緊。



吳敦義日前面對媒體詢問韓國瑜是否能推薦不分區提名時，他直接給了軟釘子，說“對不起，從來沒這個例子”，但他也透露，韓國瑜有當面提過人選，會做優先考慮，“所以不必揣測”。



吳敦義言下之意，當然是表達了對於不分區名單他有定見，韓國瑜是可以提人選，但最終決定權還是在他手上。



而韓國瑜在國民黨初選出線之初，也已表達了他對於黨主席提名不分區立委權力的尊重，以及總統不須兼任黨主席的規定等等，藉此換得了吳敦義的信任，以及黨中央對於其選舉的全力支持。



現在正處於不分區立委名單的敏感時期，澎湖地方人士提到希望韓國瑜幫忙爭取一席不分區立委，用意當然是為了澎湖的地方發展好，但韓對此已有警覺，大選已將進入最後倒數階段，和吳之間不能再有任何嫌隙，所以選擇了對此問題略過的冷處理，可能是目前最好的回應了。