韓國瑜澎湖座談會有備而來　幽默自嘲滿堂彩

韓國瑜參加座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開全台傾聽之旅，26日晚間飛抵澎湖隨即赴“救國團”進行座談會，對於基層建言蓋海底隧道，韓國瑜回答幽默盡現，還強調否則會比高山掛青天白日旗更加嚴重，更自嘲“難道我長得像很傻的樣子嗎？”讓全場哄堂大笑，台上台下首場互動熱情又融洽，完全不像隔了一年才見面。



韓國瑜和澎湖地方基層幹部舉行1個小時的座談會，不少民眾提到澎湖對外交通問題，包含七美機場跑道延伸及到台灣本島的海底隧道，看到韓國瑜大吐苦水，還不時強調“希望明年的“總統”一定要幫忙完成，幫助地方建設。”



不過韓國瑜這次態度顯得有點保留，他表示這些都是重大工程，不能立刻回覆，但是一定會回去研究討論，否則做不到無法對鄉親交代。



韓國瑜也提到他日前講到在高山掛青天白日旗遭到外界抹黑，韓國瑜自嘲“難道我長得像很傻的樣子嗎？”這番話讓台下基層幹部們聽得哈哈大笑，韓國瑜“時事梗”用得恰到好處。



為了參選2020做全台傾聽之旅，韓國瑜時隔一年再次踏上澎湖，台上台下的互動，看的出來澎湖民眾像被悶了許久，瞬間被啟動開關，眼中流露出對韓國瑜的期盼和希望。