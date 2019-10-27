網評：金正恩視察金剛山和韓朝關係的未來

中評社首爾10月27日電（作者 鄭成長）朝鮮金正恩朝鮮勞動黨委員長最近訪問了了金剛山旅遊區，並表示要獨自開發自2008年觀光客樸旺子被襲事件以後因韓國遊客訪問中斷而閑置的景區。這件事情在韓國引起了熱議，認為這無利於韓朝關係的改善與發展。韓國世宗研究所研究計劃本部長、青瓦台國家安保室政策咨詢委員鄭成長日前對於此撰寫了評論：



金正恩首先視察了高城巷與海金江賓館等韓國在過去建設的建築物，他說道：“這些建築物毫無民族性可言，好像災區的隔離帳或隔離病房，簡直就是四不像。從建築美學的角度來講，這些建築物很是落後，不僅如此，連管理也是欠缺，很是破舊。”



金剛山旅遊區的建築物已建成20年左右，並因韓國旅客的訪問中斷而閑置了接近11年，而且沒有經過修繕。這樣的建築物相比朝鮮近期在“三池淵郡”，“原山羯磨海岸觀光地區”，“陽德郡溫泉觀光地區”修建的建築物得到“非常落後”的評價也許是無可厚非的。



金正恩在金剛山視察上下了如下的指示：“這些破舊的韓方設施看了真是叫人心情不悅，馬上同韓方的有關部門商討，然後將其一並拆除。” 而且金正恩在相當於黨中央委員會的統一戰線部上，嚴肅地指出針對肆意地將腹地割給韓方並疏於文化觀光地的管理給景觀造成的傷害。所以今後如果因金剛山問題而開始韓朝對話，那麼朝方很有可能會要求韓方將金剛山地區的設施拆除。



25日上午，朝鮮向統一部發出通知，以“文件交換方式”討論金剛山觀光設施的拆除問題。這表明，除了拆遷問題外，朝鮮無意討論其他問題。所以即使韓朝會談因金剛山問題重啟，其很難韓朝關係改善的方向發展。



金正恩在視察中指出“現在的金剛山好比朝鮮與韓國的共有物一樣，把金剛山項目看作是朝韓關係的象徵。如果朝韓關係沒有得到發展，那麼金剛山觀光也不能重啟，這分明是錯誤的認識。”



針對對朝制裁及韓朝關係僵持長期化，金正恩如此想要抹去金剛山上的韓國印記，我想金剛山觀光今後很難再繼續成為“韓朝對話合作的象徵”。



朝鮮今後會將金剛山的韓方設施全部拆除，然後會建成類似三池淵郡和原山羯磨海岸觀光地區的現代化設施。金正恩還指示，在臨近的郡建設觀光飛機場，這可以解釋為想要吸引中國遊客的一種意圖。之後，針對開成工業園區，有可能金正恩要求韓方拆除相關設施，獨自開發的可能性非常高。



如今，美朝會談決裂，緊接著韓朝關係陷入僵持。針對這種情況，韓國政府的認識是否深刻是值得懷疑的。希望在太晚之前，青瓦台通過更新政府的外交、安保、對朝政策的路線，重新恢復“行駛者”的作用。