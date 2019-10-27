敘利亞政府軍擴大在敘北部進駐範圍

中評社北京10月27日電／據敘利亞通訊社26日報道，敘政府軍當天繼續擴大在敘北部進駐區域，並進入北部邊境重鎮拉斯艾因的行政管轄範圍。目前，拉斯艾因市區和附近大部分區域由土耳其軍隊及其支持的敘反對派武裝掌控。



敘通社報道說，敘政府軍26日進駐哈塞克省泰勒塔姆爾鎮到拉斯艾因市之間的8個村莊，進而抵達敘土邊境地區。



報道說，土軍當天對拉斯艾因市郊區和該市以東到代爾巴西耶市之間的多個村莊進行炮擊，對拉斯艾因市郊區的炮擊造成2名婦女死亡。此外，土耳其支持的敘反對派武裝當天在泰勒塔姆爾鎮的西北部農村地區與敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”發生交火。



敘通社說，在美軍直升機掩護下，一個美軍車隊26日從伊拉克進入敘利亞哈塞克省，車隊載有數十名美軍士兵並配備了軍事裝備。



另據總部設於英國倫敦的“敘利亞人權觀察組織”消息，超過2000名敘政府軍士兵26日在連接敘東北部哈塞克省和北部阿勒頗省的公路主幹線區域進行部署，俄羅斯軍事力量也參與了此次部署行動。



本月9日，土耳其軍隊進入敘北部開展軍事行動，打擊被其視為恐怖組織的庫爾德武裝。敘利亞政府對土耳其的行動予以譴責，並表示將採取一切合法手段進行抗擊。



敘庫爾德武裝政治代表機構13日表示，該政治代表機構及“敘利亞民主軍”已和敘政府軍達成協議，敘政府軍將沿敘土邊境進駐，以支持“敘利亞民主軍”“抵擋侵略”並收回被土軍及其支持的敘反對派武裝占領的地區。



土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京22日在俄羅斯索契舉行會談，就緩解敘北部緊張局勢簽署諒解備忘錄。根據該備忘錄，俄羅斯將協助庫爾德武裝在規定時間內撤出土敘邊界敘方一側30公里內區域。



（來源：新華網）