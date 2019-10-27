大華網路報：“惡嘴巴”平反了大嘴巴條款

蘇貞昌 中評社香港10月27日電／港人陳同佳在香港出獄後，願意為其在台殺害港人女友來台投案，但受到民進黨政府為選情考量的政治操作，處處遭“卡關”致來台時間未能確定。



大華網路報今天“是非集”專欄說，此過程已讓民眾反感，“行政院長”蘇貞昌於是又積極採取混淆視聽的攻勢，竟然把台灣準備受委任擔任陳同佳辯護的律師事務所，連同該事務所負責人陳長文和馬英九，都抨擊為“魔鬼和魔鬼中的魔鬼”。蘇貞昌的“惡嘴巴”有失“行政院長”的格調和身分，多年前“考試院”對政務人員辭職的法律要件，曾提出過“大嘴巴”條款的草案，現在看來這項立法確有其必要性。



“考試院”研擬的《政務人員法草案中》，明定政務人員可隨時請辭，但又另定了四款情形屬“法定辭職”的要件。其中第三款“因言行重大瑕疵，影響其聲譽及政府形象者”，在推出這項法律草案時，不僅“行政院”未表達支持，社會輿論更反諷為“大嘴巴條款”。該一立法確實和“政治責任”的道理多所扞格，但立法理由說得很清楚，是在政務人員應採“自律”原則外，再另以法律明文規定“他律”的規範，目的在於“以求提昇政務人員政治倫理之水準”。



蘇貞昌許是為了爭取民進黨“副總統”候選人，屢屢把“行政院長”身分當成蔡英文選戰的重砲手，在“行政院”這個政府機關內，發表非關“行政院”政務的言論，來攻擊競選陣營或對手，違反行政中立已不在話下。近來民進黨刻意政治操作陳同佳來台投案，“硬抝”和不惜把陳同佳案的司法管轄強推給香港，如“內政部長”徐國勇和陸委會陳明通，已多次表達錯誤的法治觀念和缺乏人性的言論，而蘇貞昌講出的指控，更還猶如民進黨豢養來專門製造惡毒假新聞的網軍。