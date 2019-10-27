憂黑魔再肆虐　民戰慄店執笠

當日暴徒在中銀分行縱火。（文匯報資料圖片） 中評社香港10月27日電／據文匯報報道，剛於上周被黑衣魔蹂躪的油尖旺區，今日或將再當災。煽暴派早前借所謂“保護清真寺”為名，煽動黑衣魔再次到油尖旺區大破壞，所謂“勇武派”中的“結界師”、“光魔法”、“黑魔法”、滅煙隊等“神獸”今天亦會“全軍出動”。這股“黑色恐怖”令區內商店和居民毛骨悚然，被暴徒瞄準的商戶連日趕工以木板圍封大門，其他商戶亦表明今日會暫停營業。接連有商戶難頂生意大減已關門大吉，有租約期滿黯然離場的商戶怒轟：“班人（黑衣魔）毫無人性！”



九龍區上周日非法遊行令區內多處出現暴力衝擊事件，遠至深水埗亦同樣有破壞事件發生，彌敦道及長沙灣道沿途多間店舖受嚴重破壤。事發至今雖然已經有近一星期，但不少受損商舖及設施均仍未完成復修，損失嚴重。



“被標籤”店舖 忙搶修加圍板



香港文匯報記者近日到深水埗、尖沙咀及佐敦一帶，發現沿途的吉野家、優品360及多間中國銀行（香港）的分行仍未恢復營業，門外有工人繼續進行搶修，防範再次受襲。有部分中資銀行及書店雖然繼續開門營業，但門外均以木板圍封，以免再受破壞。香港文匯報記者到彌敦道上的一間優品360分店，該店雖然已經重開，但門外的招牌仍見早前受破壞的痕跡，而店內部分位置堆滿雜物，似是早前受破壞後仍未完成清理。



油尖旺區內多處均未完全從上星期的衝擊中恢復過來，但今日就要面對新一輪威脅。有黑衣魔擬今日下午在尖沙咀梳士巴利花園舉行集會。集會的發起人雖然聲稱該次活動是“和平”集會，但香港文匯報記者在網上發現，有人鼓動“勇武派”一同參與集會，似乎又是一次以“和平集會”作偽裝的打砸燒暴力衝擊，令商戶及居民人心惶惶。

