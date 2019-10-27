暴青議辦外摑老婦　疑阻止接觸麥美娟

中評社香港10月27日電／據文匯報報道，黑色恐怖侵襲整個香港社會及選舉制度，暴徒近日多次滋擾持相反立場的議員及其支持者，網上昨日流傳一段“虐老”短片，一名老婦疑似進入工聯會立法會議員麥美娟與民建聯屯門區議員葉文斌位於屯門安定邨辦事處時，被一名青年阻止及掌摑。麥美娟在接受香港文匯報查詢時表示，雖然影片有影無聲，未知事件起因，但強調任何的暴力事件均不能接受，辦事處最快今日報警處理。



天眼影暴青兇狠打罵



區議會選舉臨近，煽暴派繼發起罷買張貼建制派海報的店舖後，疑進一步以暴力手段破壞選舉公平，網上昨日傳出一段喪盡天良的短片，一名老婦疑似想進入麥美娟與葉文斌位於安定邨的聯合辦事處時，突然被一名青年攔截，青年還猛力掌摑老婦。



老婦於是繞過青年企圖逃離現場，涉事青年馬上趕上前指罵老婦。老人家瑟縮在一角被青年破口大罵，雖然影片有影無聲，未知事件起因，但在如今敏感的選舉期發生這類事件，令人懷疑青年的目的是阻止建制派議員服務長者，甚至用威嚇、毆打的手段阻止年長選民與議員接觸，企圖影響區選的選情。



麥美娟向香港文匯報證實，片段中的辦事處為她與葉文斌位於屯門安定邨的聯合辦事處。她指，現時未知涉事青年與長者的身份及關係，但強調不論事件是因為兩人存在私怨，或涉及政見分歧，使用暴力均不能接受，最快今日就事件向警方報案，並呼籲了解事件的市民提供相關資料。

