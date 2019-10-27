煽暴派續“起警底” 公然漠視禁制令

中評社香港10月27日電／據文匯報報道，高等法院前晚頒發臨時禁制令，禁止任何人非法及故意地對警員及其家人進行“起底”，惟煽暴派無視法紀，非但沒有按規定刪除舊有的“起底”帖文，更公然繼續出新帖文。其中Telegram的“老豆搵仔”群組在禁制令生效後，即鋪天蓋地上載多名警員的相片及個人資料，其管理員甚至口出狂言、公然藐視法庭地稱：“禁制令真係驚條鐵！”有大律師指出，執達主任會跟進情況，適時向群組管理員發出警告，倘對方無動於衷，將構成藐視法庭罪，即使網站的伺服器在境外，禁制令也有效。高院禁制令禁制任何人非法地及故意地，在沒有相關人士的同意下使用、發佈、傳達或披露給他人屬於警務人員及其家庭成員的姓名、職位、住宅地址、辦公地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、社交媒體賬戶及任何照片等個人資料，並要求將已經被公開於不同平台上的資料刪除。



警員編號住址一覽無遺



在禁令生效後，早前已在各大社交平台FB、Telegram公開的起底帖文非但未有刪改或移除，更湧現新一批帖文，出現更多新的受害人。其中，“老豆搵仔”群組昨日最少再多3名警員被人公開其照片、姓名、警員編號及住址等資料。



“老豆搵仔”群組的管理員甚至在群組中上載寫有“FIGHT FOR INFORMATION FREEDOM（為資訊自由而戰），STAND WITH老豆搵仔”的圖片，更強詞奪理稱“尋親無罪，團聚有理”，運用言語偽術把一切違法行為包裝成“尋親”。



大律師陸偉雄接受香港文匯報訪問時指出，所有公眾人士都是今次臨時禁制令所限制的對象，如果有人明知禁制令的存在而又繼續作出違反禁制令的行為，就等同藐視法庭，“執達主任發現有關行為後，會先找群組的管理員作出警告，如果對方未有按要求跟進，執達主任可以要求警方協助處理。”



違反禁制令可能構成藐視法庭罪，一經定罪，可被判罰款或監禁，法庭過往在處理同類案件時曾經指出，有關行為直接挑戰香港的法治，法庭一般會判處有阻嚇性刑期，防止被告再犯，並防止其他人幹犯刑事藐視法庭。

