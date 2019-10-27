一句“警察加油”　黑衣魔即圍毆

暴徒夜堵元朗大馬路 爆粗辱警襲異己（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月27日電／持續逾4個月的黑色恐怖，黑衣魔橫行箝制言論自由，一句“警察加油”也招致拳打腳踢。煽暴派在網上鼓動昨晚發起“光復元朗”非法集會遊行，聲言要塞爆元朗大馬路，逾百人出席在行人路聚集。警方舉旗警告及驅趕人群離開，截查十多名青少年身份證和搜查隨身物品。其間，元朗門將教練梁卓長在人堆中高呼一句“警察加油”，即被黑衣魔圍毆，更引發混戰，有兩名男子受傷。直至深夜，大批防暴警在元朗大馬路戒備。



昨晚7時許，陸續有人響應網上煽動到元朗大馬路一間鐘錶行門口靜坐集合。防暴警在現場逗留10多分鐘，未見人群聚集後撤去。晚上8時許，突有10多名戴口罩的黑衣人現身元朗大馬路與大棠路交界大叫口號，附近店舖擔心遭破壞紛紛落閘提早關門，隨後增加至30多人，大部分無戴口罩及以街坊裝打扮。



疑扮街坊糾眾聚集



近40多名防暴警接報到場戒備及截查戴口罩可疑人，其間有懷疑穿著便服假扮街坊的滋事者聚集，不斷爆粗挑釁防暴警，防暴警持胡椒噴劑戒備及高舉藍旗警告。雙方對峙期間元朗大馬路交通一度受阻，往來元朗至塘坊村站輕鐵服務需要暫停。其後，防暴警在人群開始四散時上車離去。



但到晚上9時許，約40多人在大馬路近大棠路一帶聚集，部分人衝出路中心霸佔馬路，警方再度舉旗警告他們立即停止非法集結及離開。

