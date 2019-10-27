黃之鋒遇第三問　技窮老屈拖時間

政界：若心中無愧應走法律途徑非抹黑。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月27日電／據文匯報報道，“港獨”分子、“香港眾志”秘書長黃之鋒一貫以來的“港獨”言行深入人心，在日前宣佈參與區選的他突然反覆強調自己並非主張“港獨”。深知自己的狡辯難以蒙混過關的他，昨日被選舉主任第三次發信提問時，企圖以首次引述新聞報道為由，老屈選舉主任“故意拖延時間”。多位政界人士昨日接受香港文匯報訪問時直言，若其心中無愧，就應當走法律途徑而非政治抹黑，並揶揄他經常勾結外部勢力干預香港內部事務，才會以為他人都與自己手段一樣。



在宣佈有意參選時已公然恐嚇會要求美國“制裁”DQ參選人的選舉主任的黃之鋒，連日來持續“死咬”選舉主任，想盡辦法施壓，不僅一再將之前負責其選區的選舉主任馬周佩芬的相片擺上網“公審”施壓，更不斷分享美國政客為他撐腰的帖文，不斷重複選舉主任就其參選資格的決定云云。黃之鋒此舉是想一箭雙雕的政治陰謀，如若施壓成功，他則能入閘區選，如若被DQ，他就能按照參選說的“定調”，將責任抹黑成中央政府干預。



臆想“獨創”針對 實基本要求



黃之鋒昨日稱接獲選舉主任第三封來信，信中就其之前在“新聞報道”中的“港獨”言論提出質詢。他昨晚在回應時聲稱，他的立場是“任何香港未來前途的決定，應在『一國兩制』的憲政框架內進行”，“支持『民主自決』並不代表『支持香港獨立於中華人民共和國中央政府』”。

