疑何傳耀校試卷 明考國慶暗仇警

中評社香港10月27日電／據文匯報報道，黑衣魔暴行可恨，同時“黑師”對社會造成的影響遺害亦深。社交媒體近日流傳一張據稱為何傳耀小學二年級的常識題試卷，其中一題的問題明考“國慶節”，其中一題就故意要求回應“有一名示威的中學生被警察槍傷”的問題，似意有所指。多名香港教育界人士昨日在接受香港文匯報訪問時指，國慶與中學生示威時中槍完全扯不上關係，質疑學校的試卷選材有問題，並認為教育局有責任要求學校公開解釋事件。



在10月1日荃灣暴亂中，荃灣公立何傳耀紀念中學學生曾志健涉嫌襲擊警員而中槍。近日，有網友在fb上載一張據稱為何傳耀小學二年級的常識題試卷，其中一題的問題是：“國慶日假期，有一名示威的中學生被警察槍傷。這事件是在哪一天發生的？”問題有3個日期供學生選擇，但若仔細審題，就發現題目明考“國慶節”的日期，暗藏仇警教育，大批網友轉發並質問該校“出題目的何在”。



張民炳：試卷選材有問題



香港教育政策關注社主席張民炳批評，想考學生哪一日是國慶有很多方法，但國慶與中學生示威時中槍明顯是完全扯不上關係，質疑學校的試卷選材有問題。他說，試卷題目應合乎小學二年級生所學的內容，而非有政治思想在內。



他強調，校內課程主任應該有責任去時刻檢視考材質量，不能讓老師放任自流，等出了問題再去處理可能會太遲，而教育局在推行的督學項目時，必須要更加仔細地查看某些敏感科目，並給予學生正確的指引。

