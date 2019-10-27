大興機場今首迎國際及港澳台航班

中評社香港10月27日電／據文匯報報道，北京大興國際機場在正式投運滿月之際再傳喜訊。香港文匯報記者從北京市商務局獲悉，大興國際機場航空口岸通過國家驗收正式對外開放。從27日零時起，包括南航、東航、國航“三大航”在內的9家航空公司部分航班將由首都國際機場轉場至大興國際機場運營，大興機場將迎來首個國際及港澳台航班。144小時過境免簽、24小時過境免辦邊檢手續政策將陸續在大興國際機場實施。



自今日零時起，大興國際機場迎來首個冬春航季，包括南航、東航、國航等“三大航”在內的9家航空公司部分航班將由北京首都國際機場轉場至北京大興國際機場運營，在大興國際機場運營的航空公司數量將達到15家，包括7家國內航空公司和8家國外航空公司。同時，大興機場今日將迎來首個國際及港澳台航班，大興機場邊檢站也將迎來首批出入境旅客。



南航東航國航轉場大興



值得注意的是，香港文匯報記者查詢訂票網站了解到，今日僅有南方航空的CZ309空客320（中）13時20分從香港國際機場起飛，16時55分抵達大興機場。像香港航空、國泰港龍航空現有往返京港的航班仍將飛抵首都國際機場。



國際航線方面，主要有東方航空和國航三條航線。東方航空有北京大興至越南峴港，北京大興－青島－福岡兩條航線。其中北京大興－青島－福岡航線將是東航今日的首飛航線，也是北京大興國際機場通航以來的首班國際航班。國航將投入8架飛機在大興機場，在國際航線方面主要執飛北京大興至泰國曼谷線路。



帶動輻射京津冀協同發展



北京大興國際機場航空口岸25日通過國家驗收正式對外開放，標誌著中國首都的新國門將向世界開啟。北京市商務局稱，航空口岸對外開放後，首都國際機場口岸實施的144小時過境免簽、24小時過境免辦邊檢手續政策、口岸簽證業務等便民通關政策和措施也將陸續在大興國際機場實施。同時，將加強貨運功能區規劃建設，拓展貨物集散功能，增強航空樞紐物流集約效應，帶動輻射京津冀協同發展。



（來源：文匯報）