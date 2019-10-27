中美就禽肉進出口達共識

中美確認部分文本技術性磋商基本完成，中方繼續開放了對美市場，解除肉類產品對華出口禁令。圖為在上海一家超市的工作人員在向消費者介紹美國牛肉。（資料圖片） 中評社香港10月27日電／據文匯報報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴25日應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方確認就美方進口中國自產熟製禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。



商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任甯吉喆等參加通話。雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間工作層將持續抓緊磋商。在中美第十三輪談判上，雙方確立了有實質性內容的第一階段協議，並強調了將就具體文本加緊磋商。



華解除美禽肉進口禁令



中國商務部發言人高峰此前透露，第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美農產品訂購。今年以來，中企已經自美進口了一定數量的農產品，包括大豆2，000萬噸，豬肉70萬噸，高粱70萬噸，小麥23萬噸，棉花32萬噸。



此次中方繼續開放了對美市場，解除肉類產品對華出口禁令。中美貿戰一年多來，雙方經濟都受到負面影響，尤其是美國的農產品、肉產品出口受到重創。此前俄羅斯農業部長就表示，中美貿易戰或加速俄肉類產品進入中國市場。



中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英對香港文匯報指出，達成協議對雙方都是有益的。一方面，中國有農肉產品進口需求，這對穩定中國物價有利，當然美方出口需求更為迫切。另一方面，這次也是中美關係復甦邁出的關鍵一步。分階段協議是中美雙方共同努力的結果，但應該看到，達成協議是個持久的過程，雙方需要不斷地降溫，釋放積極信號。

