凍櫃內滿血手印 人蛇裸身慘死

救護員赫見屍迭屍 傳20人來自越南（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月27日電／據文匯報報道，英國貨櫃藏屍案傳出更多駭人細節，據報警方在發現屍體的貨櫃內壁，發現多個血掌印，顯示死者曾不斷猛力拍打貨櫃求救，希望逃出冷凍貨櫃，而多具屍體全身赤裸，嘴邊留有白沫。英國越南裔居民組織昨日公佈，或有多達20名死者來自越南，英國警方昨日再拘捕一名來自北愛爾蘭的48歲男子，令被捕人數增至4人。



英媒引述執法人員稱，相信案中人蛇來自越南北部，他們的屍體於貨櫃內被發現時，身上近乎沒有衣服，部分人全身赤裸。消息指救護員接獲貨櫃車司機魯濱遜報案後趕赴現場，打開貨櫃門一刻，赫然發現多具屍體堆疊一起，“最接近貨櫃門的屍體口吐白沫，並顯示屍身開始僵硬”。另外，貨櫃內壁有佈滿多個血手印，估計死者死前曾用力拍打貨櫃，但最終被活活凍死。



法國檢察部門表示，人蛇集團事前或刻意把凍櫃溫度，調至攝氏零下4度左右，以免櫃內顯得太冷，從而說服人蛇進入貨櫃，“他們會對人蛇說，看，這也不太冷，你只需蜷縮成一團。”然而人蛇上當後，蛇頭便立刻把溫度調低至零下20度，以免邊防人員起疑，最終令人蛇凍死。



人蛇集團來電傳噩耗



越南北部義安省的神父鄧友南昨日稱，貨櫃內的死者可能來自該區，透露不少居民均與離鄉的家屬失去聯絡，“整個社區都陷入悲傷。”20歲越南男子阮廷良（譯音）的父親透露，近日接獲一名相信屬人蛇集團的男子來電，對方表示“發生了意外，請節哀順變”，相信兒子凶多吉少。

