大華網路報：強硬但妥協　彭斯演講色厲內荏

中評社香港10月27日電／大華網路報今天專欄說，美國副總統彭斯日前再度發表美中關係演說，儘管他把大陸的內政、外交政策罵得體無完膚，但強調美方並未與中國大陸“脫鉤”，也願意雙方關係有美好未來。這種充滿敵意卻又似乎釋放善意的手法，顯示美國對大陸雖然依舊強硬，但也不得不做妥協。



去年十月，彭斯嚴詞抨擊中國大陸諸多政策對美國利益與價值造成很大傷害。還指控大陸運用國力干預美國內政，揚言美國絕對不會低頭； 並譴責大陸施壓台灣“友邦”與台斷交，威脅台海穩定。當時外界普遍認為，這將是中美“新冷戰”的開始。



如今，彭斯宣稱，過去一年來“北京並未採取重大措施來改善雙方經濟關係，在美國提出的其他問題上，北京的行為越來越具侵略性，也越來越不利於穩定”。



彭斯的演講與其說是反映特朗普政府的對中政策，不如說是為特朗普助選的選舉文宣；通篇充斥對特朗普政績的吹捧，以及對大陸的惡意批評，非但完全背離事實，而且是“做賊的喊捉賊”。



舉例來說，過去一年多來，美國六次提高中國輸美產品的關稅，大陸雖然也採取反制措施，但都是美方先挑釁，大陸才被動回應。試問，在攸關國家經濟的貿易戰中，大陸難道應該束手就擒，坐以待斃嗎？



再說，雙方先後十三次貿易談判，每次中方都是堅持平等、互利、誠信的精神，希望透過磋商解決問題，縮小分歧，擴大共同利益；但美方卻屢屢在雙方談判即將達成協議之際，突然橫生枝節，加徵新的關稅。



例如，去年二月初，美方希望要求大陸派高級別代表團赴美進行經貿磋商，經過數輪談判後，雙方已就擴大自美國進口農產品、能源產品等初步達成共識，取得重要進展；但三月二十二日美國政府突然拋出“301調查”報告，對中國提出“盜竊知識產權”、“強制技術轉讓”等不實指控，將從中國進口關稅進口價值500億美元商品加徵25%關稅。