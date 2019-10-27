黃絲男駕車逞惡　撞傷民建聯義工

民建聯立法會議員周浩鼎昨日在東湧開街站，幫手的一名義工疑被煽暴者刻意駕車撞傷。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月27日電／據文匯報報道，黑衣魔威嚇建制派區議會候選人及其團隊的暴力不斷升級，由打砸辦事處、圍攻街站，現在更升級到開車撞建制派的助選義工。昨日，區議會東湧南選區候選人、民建聯周浩鼎擺街站拉票後，一名“黃絲”的士司機疑向周的義工爆粗口“挑機”引發爭執，男義工試圖阻止對方離開，反被人駕的士撞傷。周浩鼎嚴厲譴責事件，同時報案及要求警方嚴肅跟進。周浩鼎在接受香港文匯報訪問時批評，有關人等手法離譜、卑劣，不僅對市民構成心理威脅，更令選民擔心人身安全，影響選舉的公平公正。他要求特區政府正視問題，確保選民在安全及不受干擾的情況下投票。



在過去逾4個月來的暴亂中，黑衣魔對建制派立法會議員和區議員辦事處打砸燒及塗鴉詆譭，掀起的黑色恐怖籠罩了即將舉行的區議會選舉。立法會議員兼離島區議會東湧南選區候選人周浩鼎，昨晨和一班義工在東湧港鐵站對開擺街站派傳單。至上午11時許街站結束後，周和義工分頭離開現場，一名“黃絲”的士司機疑向周浩鼎的一名姓陳男義工粗言辱罵挑釁，雙方發生口角。



的士司機先辱罵再撞人



其後，陳姓男義工試圖阻止對方駕的士離開，其間有人開車撞傷陳，肇事的士即被截停。周浩鼎在接獲義工通知後立即折返現場及報案。警方到場調查及將傷者送往北大嶼醫院治理，並登記涉事司機的資料。



警方表示，昨晨接近11時，一名32歲姓袁男的士司機，與一名54歲姓陳男子懷疑因派傳單問題發生口角。其後，袁駕駛的士沿慶東路駛至近達東路時，陳企圖截停該輛的士而被的士撞倒受傷，清醒送往北大嶼山醫院治理。警方原將案件列為“糾紛”，後來改列“交通意外－有人受傷”，暫無人被捕。

