蔡英文政大人事檔案列絕對機密　林環牆轟

旅美學者林環牆問“為什麼蔡英文政大等人事檔案被列為絕對機密？”(中評社 資料照) 中評社台北10月27日電／中國國民黨籍“立委”陳學聖向“教育部”調閱蔡英文論文資料，回函上寫的資料等級為“密”，理論上2029年即可解密，但該資料卻是採“絕對機密”，須等到30年後的2049年12月31日才能解密，非常詭異。旅美學者林環牆問“為什麼蔡英文政大等人事檔案被列為絕對機密？”並列出兩大問題轟蔡企圖遮掩真相，未來只會更難面對自己的良心與歷史的審判。



旅美學者林環牆在個人臉書發文問“為什麼蔡英文政大等人事檔案被列為絕對機密？”他說，台灣的“國家機密保護法”第一章總則第一條：為建立國家機密保護制度，確保“國家安全”及利益，特製定本法。



根據該法，機密等級區分為：



1） 絕對機密：適用於洩漏後足以使“國家安全”或利益遭受非常重大損害之事項，而保密期限不得逾30年。



2）極機密：適用於洩漏後足以使“國家安全”或利益遭受重大損害之事項，而保密期限不得逾20年。



3） 機密：適用於洩漏後足以使“國家安全”或利益遭受損害之事項，而保密期限不得逾10年。



林環牆說，非常荒謬，蔡英文過去任教於政大等人事檔案竟然被歸類為“絕對機密”，屬於最高等級的機密保護。由於是從今（2019）年才開始列為“絕對機密”，所以，蔡英文的人事檔案將一直被封存到2049年，才得以解密，而封存期限不可思議地長達30年！



林環牆表示，這裡有兩個問題值得台灣朝野予以特別關注：



第一，“為什麼是今年才想到要以絕對機密封存30年”，又是基於什麼理由？難道打開蔡英文的人事檔案果真“足以使“國家安全”或利益遭受非常重大損害”？還是擔心打開檔案會讓所有違法事證無法再隱匿？真的太荒謬了！