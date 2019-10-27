全球首所人工智能大學來了

阿聯酋人工智能大學坐落在建設中的零碳排放、零廢物的馬斯達爾城。（圖片來源：經濟日報） 中評社北京10月27日電／說到阿聯酋，很多人的印象還停留在豐富的石油資源以及由此帶來的巨額財富，似乎與新技術、新能源沒有什麼關係。但實際上，阿聯酋一直保持著對新技術的熱情，並積極布局謀求轉型。



人工智能是推動第四代產業革命的關鍵領域，也是各國提升競爭力和創新能力的重要發力點。美國、俄羅斯、日本、英國等國都相繼發布了人工智能國家發展戰略。阿聯酋在這方面也不甘落後。一直以來，阿聯酋都高度重視發展人工智能。2017年，阿聯酋政府就明確將發展人工智能列為國家重點戰略，制定了阿聯酋2031人工智能戰略，明確勾畫了人工智能在阿聯酋的發展前景，並任命了世界上第一個人工智能部部長。據專家預計，到2030年，人工智能對阿聯酋GDP的貢獻將上升至14%，阿聯酋目前已成為中東地區人工智能領域發展的領軍者。



為了培養專業研究型人才使人工智能在政府、企業中得以更廣泛地運用發展，近日，穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學在阿布扎比正式宣布成立，這也是全球首所專注於人工智能領域研究生培養和科研應用的大學。



這所人工智能大學坐落在阿布扎比近郊的馬斯達爾城的高校園區，以阿布扎比王儲謝赫·穆罕默德·本·扎耶德名字命名。其成立將為人工智能領域提供新的學術和研究模式，為在校師生提供最先進的人工智能系統及大數據訪問權限，充分挖掘人工智能在經濟和社會發展中的潛力。該院將在機器學習、計算機視覺和自然語言處理等人工智能核心領域設立理學碩士和博士學位課程，同時還將與世界各國人工智能行業的決策者和企業密切交流互動。該大學官網在10月份開放申請，2020年9月份將迎來首批學生。



阿聯酋國務大臣蘇爾坦·艾哈邁德·阿爾賈巴爾博士被任命為該校董事會主席。他表示：“穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學的成立是阿聯酋可持續發展戰略的重要組成部分，大學成立後將積極參與人工智能領域的開拓創新，以最先進的技術和理念為人工智能更廣泛使用提供切實可行的解決方案。熱情歡迎全球人工智能精英來到阿布扎比共創人工智能發展的美好未來。”



（來源：經濟日報）