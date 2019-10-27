淮河能源控股集團原紀委書記張俊被＂雙開＂

中評社北京10月27日電／紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對淮河能源控股集團有限責任公司原黨委委員、紀委書記張俊嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，張俊違反政治紀律，不落實巡視整改要求；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項；違反廉潔紀律，收受禮金、購物卡，違規擁有非上市公司股份，違規領取獎金；違反國家法律法規，將個人費用在單位報銷；利用職務上的便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人財物，數額巨大。



張俊身為國企黨員領導幹部，不守初心使命，漠視黨紀國法，私欲膨脹，知紀破紀，公然將黨和人民賦予的高管職權當作權錢交易的籌碼，假公濟私、損公肥私，造成惡劣影響，嚴重違反黨的多項紀律，構成職務違法，並涉嫌受賄犯罪，數額巨大，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予張俊開除黨籍、開除公職處分；將其涉嫌受賄犯罪問題及涉案財物移送司法機關依法處理；收繳其違紀違法所得。



張俊簡歷



張俊，男，漢族，1963年3月出生，安徽濉溪人，在職研究生，工學博士，1986年7月參加工作，1984年10月加入中國共產黨。



1982.09－－1986.07 淮南礦業學院機械製造專業學習



1986.07－－1992.03 劉橋一礦機電科技術員

