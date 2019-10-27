星島：望達貿易協議　彭斯批華稍收斂

中評社香港10月27日電／星島日報今天社論說，美國副總統彭斯第二次詳細闡述特朗普政府對華政策，除了重彈一年前首篇演說的部分舊調之外，較有新意的是把香港扯入中美交鋒的角力場，並且斬釘截鐵地表明不會與中國“脫鈎”，希望下月中美元首智利之會能夠達成首階段貿易協議。他同時表示希望港人進行非暴力抗議，此訊息會否令暴力稍為降溫，值得注意。



彭斯是在去年十月發表他第一次對華政策演說，當時的政治環境，是總統特朗普備受競選遺留下來的“通俄門”調查煩擾，民調又顯示所屬共和黨會在即將舉行的中期選舉喪失國會眾議院多數黨地位。首篇演說的內容，就是透過“中國威脅論”，來為特朗普解圍，並為共和黨助選。



第一篇演說由近代史說起美國對中國的“恩惠”，由滿清時代臚列到開放改革，批評今天的中國在外交、經濟、軍事等方面對全球造成威脅，而對美國的方方面面滲透比俄羅斯更甚。彭斯指特朗普能歷任總統所不能，堅決捍衛美國利益而對中國強硬，指中國使手段希望美國換上另一位總統，言下之意，是支持特朗普的對手是損美壯華的不愛國選擇。



一年過去，現在特朗普政府面對的問題更加嚴峻，民主黨取得了眾議院控制權，就特朗普“通烏門”事件展開彈劾總統的程序，而特朗普明年就要參選爭取連任。彭斯今次的演辭，開端就臚列特朗普政府這一年來的“豐功偉績”，由失業率五十年新低，人民中位數收入上升，到大增國防預算令美國軍力持續世界第一，與成功從敘利亞撤軍及促成土耳其與庫爾德族武裝力量停火，並且重彈中國想美國換總統的老調，只差在沒有明言指彈劾特朗普等如配合中國之意。