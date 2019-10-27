我國制定密碼法全面提升密碼工作法治化水平（圖片來源：新華網） 中評社北京10月27日電／據新華社報道：十三屆全國人大常委會第十四次會議26日表決通過密碼法，將自2020年1月1日起施行。密碼法旨在規範密碼應用和管理，促進密碼事業發展，保障網絡與信息安全，提升密碼管理科學化、規範化、法治化水平，是我國密碼領域的綜合性、基礎性法律。



密碼法共五章四十四條，重點規範了以下內容：第一章總則部分，規定了本法的立法目的、密碼工作的基本原則、領導和管理體制，以及密碼發展促進和保障措施。第二章核心密碼、普通密碼部分，規定了核心密碼、普通密碼使用要求、安全管理制度以及國家加強核心密碼、普通密碼工作的一系列特殊保障制度和措施。第三章商用密碼部分，規定了商用密碼標準化制度、檢測認證制度、市場准入管理制度、使用要求、進出口管理制度、電子政務電子認證服務管理制度以及商用密碼事中事後監管制度。第四章法律責任部分，規定了違反本法相關規定應當承擔的相應的法律後果。第五章附則部分，規定了國家密碼管理部門的規章制定權，解放軍和武警部隊密碼立法事宜以及本法的施行日期。



密碼法規定，國家對密碼實行分類管理。密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼。核心密碼、普通密碼用於保護國家秘密信息，屬於國家秘密。商用密碼用於保護不屬於國家秘密的信息。公民、法人和其他組織可以依法使用商用密碼保護網絡與信息安全。



密碼法規定，國家加強核心密碼、普通密碼的科學規劃、管理和使用，加強制度建設，完善管理措施，增強密碼安全保障能力。國家鼓勵商用密碼技術的研究開發、學術交流、成果轉化和推廣應用，健全統一、開放、競爭、有序的商用密碼市場體系，鼓勵和促進商用密碼產業發展。



此外，為突顯人才培養對於密碼事業的重要性，密碼法規定國家加強密碼人才培養和隊伍建設，對在密碼工作中作出突出貢獻的組織和個人，按照國家有關規定給予表彰和獎勵。



（來源：新華網）