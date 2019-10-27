首屆中國空間科學大會揭曉兩大空間科學獎項

中評社北京10月27日電／26日上午，第一屆中國空間科學大會在福建省廈門市開幕，會上揭曉了首屆中國空間科學學會科技獎和2019年度趙九章優秀中青年科學獎結果。



中國空間科學學會科技獎設科學獎和技術獎。中國科學院紫金山天文台研究員常進、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究員張學軍分獲首屆中國空間科學學會科學獎和技術獎。



常進長期致力於空間天文探測技術和方法研究，提出高能電子和伽馬射線探測新方法並應用於國際計劃和我國的首顆天文衛星“悟空號”。張學軍長期從事光學系統先進製造技術及其在大型光電設備中的工程化應用研究，在大口徑非球面自動化加工設備、大口徑高精度非球面加工工藝、離軸非球面高精度檢測與複雜光學系統裝調技術等方面開展了開拓性科學研究和工程實踐。



在開幕式上揭開面紗的另一個獎項是2019年度趙九章優秀中青年科學獎。該獎項於1989年設立，每兩年頒發一次。來自中科院大氣物理研究所的鄭飛、中國地震局地球物理研究所的李永華、中科院地質與地球物理研究所的李國主和中科院上海技術物理研究所的徐衛明，分別獲得大氣物理、地球物理、空間物理和空間探測領域2019年度趙九章科學獎。



本次大會由中國空間科學學會發起並主辦，廈門大學承辦，是我國空間科學領域唯一匯集本領域各分支學科的全國性學術大會。會議設置了14場大會特邀報告和空間科學高峰論壇，近千名與會專家學者圍繞我國載人航天工程、探月工程、空間科學衛星工程的熱點前沿、未來規劃和最新成果開展交流。



（來源：新華社）