港珠澳大橋一年客流破1400萬

中評社北京10月27日電／據新華社報道，23日是港珠澳大橋開通一周年。截至23日，超過1400萬人次經過港珠澳大橋往來粵港澳三地，經大橋收費站總車流突破150萬輛次。



大橋開通初期吸引了全國各地旅客前來“圓夢”，通關旅客異常火爆。據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，珠海口岸客流呈現超預期翻倍增長趨勢，開通不足2周，日客流量就突破5萬人次大關，2018年11月至2018年12月，月均驗放旅客超過161萬人次。



“2019年農曆春節期間，客流再次大幅增長，日均客流達8萬人次，單日客流量更創下11.3萬人次的最高紀錄，是口岸開通首日的四倍。”港珠澳大橋邊檢站何鋒介紹說。



車輛通行方面，截至2019年10月23日，港珠澳大橋邊檢站驗放出入境車輛超過70萬輛次。從2018年10月到2019年10月港珠澳大橋站出入境車輛驗放量不斷增長，由開通時每月近3萬輛次逐漸增長到現在每月近8萬輛次。“從車輛數據結構看，港珠澳大橋珠海公路口岸驗放的出入境車輛中，以往返內地香港車輛居多，同時，粵澳兩地牌車輛往返內地澳門數量也不斷攀升。”何鋒說。



隨著“珠港1小時生活圈”逐漸形成，選擇在珠海生活的香港居民逐漸增多，珠港跨境學童成為出入境旅客中的一個特殊群體，珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站推出特色便民措施已惠及學童1.8萬人次。



每天早上6點50分左右，滿載香港跨境學童的大巴準時出現在珠海公路口岸的出境車道，車上坐著穿著各色校服的小學生。記者看到邊檢民警登車驗放，學生不用下車即可完成查驗工作。多名隨車保姆認為，隨車查驗不用下車，有效降低了學童獨自前往隨車廳辦理出入境查驗手續可能會出現迷路、意外受傷等風險，減輕了看護的壓力。



今年2月13日是春節假期開學首日，港珠澳大橋邊檢站根據乘車學童定人、定車的特點，形成了一套“資料錄入、專人專座、雙崗聯動、整車提交”的查驗模式，每輛學童巴士查驗時間從15分鐘縮短至6分鐘。快捷高效的通關環境吸引越來越多跨境學童選擇從珠海口岸集中出入境，港珠澳大橋成為跨境學童求學新通道。



目前大橋共服務跨境學童包車600餘輛次，惠及學童總計1.8萬人次。現在每日出入境的香港跨境學童數量已達到便利措施實施初期的3倍。



港珠澳大橋是“一國兩制”框架下粵港澳首次合作共建的超大型跨境基礎設施，歷時14年籌建，是目前世界上最長的跨海大橋。2018年10月23日，港珠澳大橋開通儀式舉行，被譽為“圓夢橋、同心橋、自信橋、復興橋”。



（來源：北京日報）