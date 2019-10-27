留學生在日本就職創新高　中國人最多

中評社北京10月27日電／據日本中文導報報道，日本出入國在留管理廳10月23日公布的數據顯示，2018年外國留學生從大學及專門學校畢業後為留在日本就業而變更在留資格的人數創歷史新高，達到25942人，較上年增加3523人。連續8年增長。



按照留學生的國籍和地域來看，最多的為中國，達10886人，占到42.0%；以下為越南5244人，20.2%；尼泊爾2934人，占11.3%。然後是韓國1575人，台灣1065人，亞洲各國的留學生占總數的95%。



從變更後的在留資格種類來看，“技術、人文知識與國際業務”占到總體的93.2%，“經營和管理”占2.2%，“教授”占2.1%。



從就業處職務內容來看，“翻譯·翻譯”最多，為9884人，其次是“銷售·營業”，為5615人，“海外業務”為3753人。



去年12月8日，日本國會參議院通過了旨在增加引進外國人勞動力的《出入境管理及難民認定法》（簡稱《入管法》）修正案。這是日本有史以來第一次出台允許企業雇傭外國單純勞動力的法律，凸顯了日本勞動力嚴重不足對經濟社會造成影響的現狀。政府的初步計劃是從明年4月起的5年內，以“特定技能”簽證，在14個行業引進345150名外國人勞動者，以彌補日本的勞動力缺口。



與此同時，留學生就職的種類也有所放寬，如留學生就職在餐飲店與零售店從事服務業，日本政府曾以無法運用大學所學專業知識為由不允許留學生在這樣的工種就業。但入管廳今年5月修改規定，若滿足一定條件則可以以“特定活動”的在留資格從事相關工作。



（來源：中國僑網）