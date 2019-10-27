LSE為蔡論文背書？彭文正驚爆：早就切割

彭文正。(中評社 資料照) 中評社台北10月27日電／蔡英文針對論文門事件，拿出“LSE發出的聲明”表示，博士論文是真的。資深媒體人在研究這份聲明後，驚爆聲明是存在重大疑點，也在昨晚其主持的節目談及此事。



中時電子報報道，彭文正26日在其個人主持的政論節目《政經關不了》爆料，LSE早就撇清跟網站的關係，LSE的網站其實老早即有一個很清楚的聲明：“第三人發送的消息與本校跟本網站無關”。彭文正認為LSE早已切割這篇聲明，這也就是LSE高層為什麼到現在“老神在在”，因為已經早和法律作了區隔，就是這些責任“你們要發文自己負，跟LSE無關”。



彭文正也說，那些英粉從10月8號High到現在，也不過3禮拜，再次證明，聲明是假的，不需要這些擦脂抹粉，他也說，追查蔡論文本意非他本意，他只是為了追求一個公平的真相，至於後果就交由司法公斷。



他也呼籲台灣人，過去1450常嗆，“國民黨不倒，台灣不會好”，但若國民黨倒了，誰來監督民進黨？檯面上追論文的僅剩陳學聖等2、3位藍委。他希望有更多朝野“立委”能加入追查。掀開論文門不為人知的一面。



彭文正最後強調，“英國倫敦政經學院高層已經知道這件事情，而且已經有所動作”，他並說，最近英國方面會開始有一個“很奇怪”調查，而這也將意味著從台灣的媒體轉移到英國的媒體，進而轉移到英國教育相關的監督機構”。



而網友也在25日該節目的留言處留言，稱LSE“LSE Terms of use“使用條款”並逐條翻譯該條款公布內容，結果發現如“2.2 LSE對本網站的內容不提供任何擔保或保證。”、“2.7我們是由協力廠商和互聯網使用者提供的內容的發行者（而非發行者）。任何由協力廠商（包括資訊提供者或使用者）表達或提供的意見，建議，聲明，服務，優惠或其他資訊或內容，都是作者或發行者的意見，而不是我們的意見或建議。我們不一定認可也不對網站上的任何意見，建議或聲明的準確性或可靠性負責”。



另外，條款2.8，在讀者依仗官網的信息前，應該先自己思考，或做特別查詢，並自主去驗證這些信息。（簡單講，LSE 告訴你，LSE官網的信息是沒有經過驗證的，要驗證是你自己的事）。可見，LSE官網的任何聲明（亦包括對蔡的博士聲明），都不受LSE官方承認。如果是官方聲明，應該有真正的官方形式發佈，而不是官網 Posting。