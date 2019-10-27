如何看待彭斯涉華演講　王毅：一派胡言！

視頻截圖（圖片來源：環球網） 中評社北京10月27日電／“一派胡言！”26日在北京，中國國務委員兼外交部長王毅用這四個字回應美國副總統彭斯此前針對中國的言論。



據全日本新聞網（ANN）報道，王毅當日在北京出席第15屆“北京－東京論壇”，這是王毅時隔14年再次出席“北京－東京論壇”。今年在北京召開的“北京－東京論壇”主題是“新時代、新期待——中日在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任” ，主要討論安全保障與經濟等議題。



論壇過程中，王毅被人問及“怎麼看待美國副總統彭斯的涉華演講”，王毅回頭回應說，“一派胡言”。



當地時間24日，美國副總統彭斯在華盛頓智庫威爾遜中心發表涉華演講，抨擊中國經貿、香港、台灣、宗教等政策，許多話基本重複了彭斯去年的涉華講話，給中國扣上了向美國企業和影視產業施壓，破壞美國的言論自由等帽子。但同時，彭斯又明確否認特朗普政府尋求與中國脫鈎。



“彭斯的言論與其去年10月的演講如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。”對於彭斯的演講，中國外交部發言人華春瑩25日曾予以嚴厲批駁，並呼籲在中美關係處於關鍵時刻之際，美方停止損害兩國關係和互信合作的做法。



（來源：環球網）