﻿元朗暴徒集會　私刑打傷港足前門將

梁卓長（箭嘴示）因政見不同在街頭被暴徒打傷。（大公報記者攝） 中評社香港10月27日電／據大公報報道，有暴徒藉詞要聲援早前在元朗被捕者，昨日再發起晚上八時到元朗集會，宣稱要“塞爆”元朗大馬路。其間多名搞事者堵塞元朗大馬路十字路口，有暴徒肆意破壞交通燈。同時，港足前門將梁卓長與政見不同男子扭打，蒙面搞事者圍堵打傷梁卓長。



毀交通燈“塞爆”大馬路



大批防暴警察在搞事者集會之前，已在大棠路及大馬路交界戒備。至八時許，大批搞事者開始聚集元朗大馬路一帶，並用小巴路牌等雜物設路障堵路，大馬路往元朗廣場方向行車線一度被堵。近九時，警員舉藍旗警告在場聚集的人正參與非法集結。



至晚上九時二十分，有兩名政見不同的男子躺在福康街互相扭打，其中一名是港足前門將梁卓長，蒙面暴徒加入腳踢其中一人頭部，兩人頭部受傷流血。約九時半，警方呼籲堵路者停止違法行為並離開現場，之後分別在大馬路、大棠路舉起黑旗、藍旗，至少制服一名男子。十時許有蒙面暴徒破壞交通燈，警方警告將用最低相應武力拘捕。晚上十一時，數十名防暴警在大棠路及阜財街交界準備驅散違法聚集者，搞事者散開，但持續高叫口號挑釁。防暴警一度撤退，十多名搞事者坐在十字馬路中間“靜坐”，車輛則繼續通行。半小時後防暴警再出動驅散搞事者。



（來源：大公報）