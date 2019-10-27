美擬2022年送探索車上月球尋水

“VIPER”月球車（網絡圖片） 中評社香港10月27日電／據新華社報道：美國太空總署（NASA）25日宣布，計劃於2022年底在月球南極部署一輛月球車，以探明當地水冰的分布與含量。相關數據將用於繪製首份月球水資源地圖，為美國宇航員登陸月球南極“打前站”。



這輛月球車與高爾夫球車大小相當，全名“揮發物調查極地探索車”，英文縮寫為“VIPER”。



它將收集不同土壤環境中約100天的數據，包括完全黑暗、部分有光和直接受太陽光照這三種條件下的土壤。當月球車上的中子光譜儀發現月表下方存在濕潤區域，月球車便會停止前進，並使用長約1米的鑽頭開鑽取樣。相關分析結果有助於確定月球水冰的分布。



自10年前確認月球存在水冰以來，一直未知其含量能否滿足人類生存所需。太空總署署長布萊登斯坦25日在國際太空聯盟年會上表示：“VIPER將評估水冰所在地點，我們將把水冰分類、最終將著手開採。為什麼這很重要？因為水冰代表重要的東西：維持生命。”



美國太空總署將月球視為深空探測的重要“跳板”，未來計劃利用核能從月球南極隕石坑中提取水，助力美國宇航員飛往火星。按計劃，美國將於2024年將2名宇航員送抵月球南極。



（來源：大公報）