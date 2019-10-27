加州山火蔓延　逾五萬人逃離家園

索諾馬縣一棟房屋被大火吞噬。（圖片來源：美聯社） 中評社香港10月27日電／綜合路透社、法新社及美聯社報道：在風速達每小時105公里的聖安娜（Santa Ana）焚風助燃下，美國加州兩處特大山火：“提克山火”（Tick Fire）和“金卡德山火”（Kincade Fire）繼續蔓延，25日已經肆虐36個縣，許多地區發布疏散令，超過5萬居民離開家園。雖然焚風一度減弱，卻可能於本周末強勢反撲。州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布兩地進入緊急狀態。



金卡德山火位於三藩市以北約130公里的索諾馬縣，提克山火則位於洛杉磯以北約65公里的聖克拉麗塔山谷中。迄今為止未有人員傷亡信息。



葡萄酒業受創



據法新社報道，由於提克山火延燒範圍達4000英畝（逾16平方公里），僅有10%面積獲得控制，聖克拉麗塔附近超過5萬居民被強制疏散，是當地最大規模疏散行動。災區學校一律停課，一條重要高速公路也已封閉。



當地官員表示，約有1325名消防隊員在滅火飛機和直升機支援下，正奮力滅火。這場大火迅速竄向人口密集的社區，危及一萬棟建築物。



在加州另一端的金卡德山火襲擊索諾馬縣的葡萄種植區，包括29幢民居在內，已有49座建築燒毀，還有一些戶外的酒莊及釀酒設施等化為灰燼，當局派飛機投擲水彈灌救，約2千人被迫離開家園。索諾馬被稱為加州葡萄酒的搖籃，逾190個酒莊落戶於此，山火已造成一片面積超過曼哈頓的葡萄園化為灰燼，給當地葡萄酒產業帶來重創。



加州州長紐瑟姆已宣布索諾馬縣及洛杉磯多個地區進入緊急狀態，以便快速提供救援資金和人員。他表示，州政府將撥款兩千六百萬美元，為受影響災民提供援助物資。

