前三季度工業利潤降幅逐季收窄

中評社北京10月27日電／國家統計局10月27日發布的工業企業財務數據顯示，2019年前三季度，全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%。其中，一季度下降3.3%，二季度下降1.9%，三季度下降1.8%，降幅呈逐季收窄態勢。



前三季度工業企業效益出現結構性改善，主要體現在：



一是利潤增長行業增多。1—9月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤同比增加，占比超過七成，比1—8月份增加2個。其中，電力熱力生產和供應業、非金屬礦物製品業、電氣機械和器材製造業、酒飲料和精製茶製造業利潤同比分別增長13.7%、11.8%、13.5%和17.2%。這四個行業合計拉動全部規上工業企業利潤同比增長2.7個百分點。



二是高技術製造業和戰略性新興產業利潤增長加快。1—9月份，高技術製造業和戰略性新興產業利潤同比分別增長6.3%、4.6%，增速比1—8月份分別加快3.5、1.6個百分點。



三是汽車電子行業利潤回暖帶動裝備製造業利潤增速由負轉正。1—9月份，汽車製造業利潤同比下降16.6%，降幅比1—8月份收窄2.4個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業由1—8月份下降2.7%轉為1—9月份增長3.6%。受上述兩個行業利潤回暖影響，裝備製造業利潤由1—8月份下降0.7%轉為1—9月份增長0.9%。



9月份，工業企業利潤同比下降5.3%，降幅比8月份有所擴大，主要受工業品出廠價格降幅擴大、銷售增長放緩等因素影響。



（來源：新京報）