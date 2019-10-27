“博羅依”襲日　千葉福島雨災10死

日本千葉縣一處居民區積水嚴重（圖片來源：美聯社） 中評社香港10月27日電／綜合共同社及中央社報道：今年第21號颱風“博羅依”25日給日本東部地區帶來大範圍強降雨。截至26日上午，日本千葉縣、福島縣等地發生河水氾濫及泥石流災害，已致至少10人死亡，3人失蹤。這是日本在半個月內再遭颱風重創。



據NHK報道，千葉縣、福島縣周五大雨成災。目前，千葉縣至少有9人死亡，包括千葉縣的千葉市綠區3人死亡、長南町與長柄町各2人死亡、市原市與茂原市各1人死亡；福島縣相馬市有1人死亡。此外，千葉縣茂原市與長柄町各有1人失蹤，福島縣相馬市2人失蹤。



日本氣象廳表示，千葉縣多市25日的降雨量打破歷史紀錄，多地12小時降雨量超200毫米，超過往年10月整月降雨量。強降雨導致多條河的河水越過警戒水位，再次氾濫。



該縣各地約有1200名中小學生當日滯留在學校無法回家。



大雨影響亦導致交通大亂，25日夜間，約有3000人滯留成田機場。成田機場表示，26日上午航空或鐵路都已漸漸恢復正常。



本月12日，超強颱風“海貝思”登陸日本，其帶來的強降雨致使日本數十條河流決堤、帶來泥石流等災害，造成至少78人死亡，15人失蹤。



（來源：大公報）