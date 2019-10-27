﻿穗打造時尚矽穀　引港澳人才創業

剛完成封頂的中心和基地。（受訪者供圖） 中評社香港10月27日電／據大公報報道，26日，粵港澳大灣區時尚智造中心暨港澳青年創新創業創造基地掛牌和封頂儀式在中新廣州知識城舉行。項目方表示，通過“一中心一基地”建設，將打造成全球時尚新“矽穀”，同時吸引港澳人才入駐。



作為廣東省重點項目，粵港澳大灣區時尚智造中心暨港澳青年創新創業創造基地將推動時尚與智能製造產業融合，引導企業引進新材料新工藝新設備，運用互聯網、大數據等新技術，實現時尚產業鏈、價值鏈高端融合。



據了解，該項目總建築面積40萬平方米，將建包括時尚品牌創新中心、時尚智造研發中心、時尚營銷採購中心、時尚展示發布中心、時尚人才主孵化中心和時尚產業服務中心在內的六大產業中心。一期項目預計在2020年6月投入使用，屆時，這裡將打造世界首個“空中T台”，並舉辦“粵港澳大灣區時裝周”等具有國際影響力的時尚文化活動。同時，每年發布年度時尚產業製造發展競爭力報告，聚焦大灣區時尚產業及企業發展問題。該項目還將建“粵港澳大灣區服飾博物館”等公益性科普示範和體驗基地。



提供場地設施技術等服務



該項目的另一功能是吸引港澳人才，提供時尚創新創業創造平台。據介紹，基地通過集聚各類時尚產業要素資源，為粵港澳青年提供創新場地、共享設施、技術、諮詢、投融資、創業輔導、資源對接等服務。



去年以來，中新廣州知識城先後出台“黃金十條”、“美玉十條”、“港澳青創十條”等吸引港澳人才和項目的政策。主辦方表示，期待更多港澳青年結合自身優勢，抓住大灣區機遇，共同參與打造大灣區時尚創意高地。



（來源：大公報）