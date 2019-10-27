我國營商環境持續優化　全球排名屢創新高

中評社北京10月27日電／據人民日報報道：10月24日，世界銀行發布《全球營商環境報告2020》，中國營商環境在190個經濟體中排名第三十一位，較去年提升15位。25日，財政部和參評城市北京、上海兩地有關負責人在國新辦新聞發布會上就相關情況回答記者提問。



“中國的營商環境全球排名屢創新高。”財政部副部長餘蔚平說，佳績來自我國近年來對標國際先進經驗、持續優化營商環境的不懈努力。



“2019年，優化營商環境的改革力度更大、精准度更高、節奏更快。”餘蔚平表示，相關部門和京滬兩市政府對標國際先進經驗、對接國際通行規則，制定專項改革任務台賬，按時保質地完成了百餘項改革舉措，在推動工程建設項目全流程審批制度改革、完善保護中小投資者監管制度等體制機制改革方面實現了重大突破，進一步增強了我國營商環境的國際競爭力。



餘蔚平表示，“放管服”改革、優化營商環境是我國推動全面深化改革過程中面臨的一場“攻堅戰”，“營商環境沒有最好、只有更好。下一步，我國會力爭部分領域的改革引領全球潮流、部分領域盡快彎道超車、部分領域緊隨其後，朝著建設國際一流營商環境的目標不斷前行。我們也將積極推動京滬等參評城市的改革舉措、改革經驗走向全國，並與國際社會共享中國改革經驗。”



作為世行評價的兩個樣本城市之一，北京大力度推進優化營商環境改革，兩年共有88項改革被世行采納。在世行評價的10個一級指標中，北京在開辦企業、獲得電力、登記財產、保護中小投資者、執行合同等5個指標跨入全球前30名，個別指標進入前10；獲得電力的成本和手續、辦理建築許可指標中的建築質量控制、執行合同的司法程序質量等6項子指標均達到或超過全球前沿水平。



北京市副市長王紅介紹，北京開辦企業率先推行“一站式服務”，實現“一窗辦理，一次填報”，激發了市場活力，今年1—8月，北京新設市場主體同比增長4.3%。在獲得電力方面，北京優化電力供給，切實針對精簡時間、環節和成本打出一套組合拳，在全國率先推出低壓電力接入“零上門、零審批、零投資”的三零服務，接入成本由19.2萬元降為0元，成為世界上僅有的三個電力接入全免費的地區之一。下一步，北京市將查找不足和差距，並堅持以企業和群眾獲得感為目標推動營商環境改革，“目前已制定完成優化營商環境3.0版，改革任務涉及12個方面204項具體的措施，力爭實現新突破。”

