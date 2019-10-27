綠批青年政策　韓：太擔心下一代沒時間等

左起，澎湖縣議長劉陳昭玲、韓國瑜、國民黨澎湖縣“立委”參選人歐中慨。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天展開澎湖行第二天行程，最終站來到國民黨澎湖“立委”參選人歐中慨的聯合競選總部成立大會。韓說，這次選舉是要選擇走安全還是危險的道路，走向光明還是走向黑暗，要富有還是貧窮，和諧還是紛紛擾擾，就在這張神聖的選票，政治上除了選票能影響外，其他我們一無所有，所以他拜託澎湖鄉親，把小愛放下來看大愛看大格局，不僅“總統”要贏，“立委”也要贏。



針對補助大學生赴海外交換一事，韓國瑜強調，台灣年輕人才很多去海外找更好機會，但很多年輕人只是需要一點點的推動力，就能發展無限可能，他太擔心下一代，沒有時間再等，一天都不能再等，人生不滿百常懷千歲憂，所以要幫下一代人創造更好的條件，這是我們這一代的責任，如果做不好離開這世界是不光榮的，要幫下一代，子子孫孫開創更好的未來。



今天的造勢大會，是在國民黨澎湖縣黨部旁舉行，主辦單位特地封街搭建舞台，現場擺放的一千張椅子全部坐滿，有人說這場面更盛去年縣長賴峰偉的造勢活動。包括澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、前議長黃建築、縣黨部主委許國政等人都到場力挺韓國瑜和歐中慨，現場支持者高呼韓國瑜凍蒜的聲音不斷。



韓國瑜特地從活動的最後方大進場感受澎湖鄉親的熱情，一一和支持者握手感謝。



韓國瑜致詞說，從本島到外島，從都市到鄉村，山邊到海角，他都感覺到所有參加其造勢場合的民眾都充滿熱情，他今天到澎湖不知道有這麼多鄉親會出來，而大家的眼睛跟表情是告訴他和歐中慨，好好去選舉，好好為人民打拼。



韓國瑜提到，澎湖是重要的外島，自古以來是大陸台灣間最重要的戰略要地，他去年講了貨出去人進來高雄發大財，放在澎湖一樣是用，澎湖的農漁產品出得去，觀光客進得來，澎湖一樣發大財。



但他聽了賴峰偉講才完全嚇一跳，澎湖目前都是以台灣觀光客為主，海內外遊客不夠多，賴非常希望未來大陸和澎湖有小三通機會，目前陸客來澎湖每年平均約五千人，可是外婆的澎湖灣這首歌人人朗朗上口，全世界華人幾乎都會唱，大家都很嚮往來澎湖，為何沒來，顯然觀光市場有巨大潛力，交通是所有建設之母，顯然要把交通問題解決，如果澎湖和大陸的小三通能解決，相信發展潛力是巨大的。



韓國瑜接著說，這三年半很多民眾日子過得辛苦，他接觸到三教九流、五湖四海，大家千篇一律都是擔心現在害怕未來，一切機會就是在明年一月的選舉，他希望“總統”能贏，“立委”也能贏。