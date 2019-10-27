貨櫃39屍命案　英媒：偷渡貨櫃其實有三個

中評社香港10月27日電／警方持續追查英國的冷凍貨櫃39人死亡案，“天空新聞網”報道，其實39人待的貨櫃只是這批偷渡貨櫃的其中一個，整批共有3個貨櫃，偷渡者超過100人，另外2個貨櫃下落不明。



原本據報39名死者全為中國籍，但後來傳出39人當中也有越南籍人士，恐有多達20人是持偽造的中國護照。



英國廣播公司（BBC）報道，警方目前朝向越南社群追查死者身分。但由於死者攜帶的身分證件非常少，必須仰賴指紋、DNA，以及刺青、疤痕等特徵來辨別身分。



英國天空新聞網（Sky News）報道，雖然死者的身分尚未確認，但受害者親屬表示，當初有超過100人進入要前往英國的3個貨櫃，但只有2個貨櫃抵達終點，至於第3個，也就是最終死者被發現的冷凍貨櫃行程延誤了。另外2個貨櫃目前下落不明。



此外，越來越多越南親屬出面表示親人可能進入了死亡貨櫃，除了一開始傳出給父母發出死前簡訊的26歲越南女子範氏茶嵋之外，還有20歲的阮廷良，以及19歲的裴氏南和阮廷度。



中央社援引報道，阮廷度數個月前曾要求妻子協助籌措1萬1000英鎊，想經由德國偷渡到英國。他的妻子表示：“我在10月21日和他失去聯絡，我現在有一大筆債要還，失去希望，也沒有力氣做任何事情。” 阮廷度的父親則表示，他們在英國的親屬說，阮廷度在貨櫃里，他們本來應該要去接應點接人。



這起案件目前已經逮捕5人，包括25歲貨櫃駕駛羅賓森。他被控39項過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民以及洗錢等罪名。



另外4人分別是住在英格蘭西北部瓦林登的馬赫夫婦，一名48歲北愛爾蘭男子在斯坦斯特德機場被捕。最新則是在都柏林港逮捕一名20多歲的北愛爾蘭男子，他駕駛的卡車也被扣押。