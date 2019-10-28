專家答中評：北京香山論壇傳遞中國聲音

第九屆北京香山論壇全體會議現場。（中評社圖片） 中評社北京10月28日電（記者 徐夢溪）日前舉行的北京香山論壇順利落幕，中評社採訪到多位與會專家，談及論壇的效果和價值，專家們認普遍為，北京香山論壇為中方提供了傳遞中國聲音的平台，展現了中國的軍事國防戰略和中方願和各方平等交流的意願。



中國現代國際關係研究院院長袁鵬袁鵬表示，北京香山論壇交流效果不錯。今年這個陣容空前，包括美國派出了高級代表團，也是首次派出官方代表團參加，都顯示北京香山論壇已經顯示出它的吸引力、魅力和影響力。全世界很多國家對這個論壇感興趣，尤其是它給很多發展中國家和中小國家的安全和軍隊部門提供了一個發聲的一個平台，也體現了北京香山論壇的一個中國特色。特別是我國國防部部長的發言，全面展示了中國軍事國防戰略，是一個很好的傳遞中國聲音的平台。



中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，北京香山論壇的價值就在於其平台作用。香山論壇雖然不是一個解決問題的地方，但它搭建了一個平台，讓這些來自五湖四海的軍人、專家和學者做平等交流。這裡是自由的、開放的，交流中會出現不同的意見，這也證體現了溝通的重要性，這種交流越來越重要。我們注意到現在有些傾向是不願交流，割裂甚至是阻斷交流，但中方提供這樣的平台，表明了中方願和各方保持平等交流的意願。



阮宗澤還提到，現在中美關係遇到了一些問題，美國官方代表團能夠前來並發表看法，當然也能聽到一些不同的看法。所以說，中美之間的溝通渠道還是暢通的，有時候不像外界想象得那麼糟糕。



第九屆北京香山論壇常務副秘書長徐天昊總結認為，這一屆北京香山論壇通過近兩天的交流，收獲了共識、友誼和未來。北京香山論壇以開放、包容、互鑒和共享為特點，未來依然會堅持一直以來的方針，把論壇辦出自己的特色。未來，他希望能夠將香山論壇辦成一個我們希望大國更多地在這個平台上發表自己的見解，也希望中小國家在這個平台上進行廣泛交流。此外，論壇還會繼續學習國際上更多更好的論壇，包括現在正在舉行的各類優秀論壇，進一步加強論壇的開放交流和國際化。

