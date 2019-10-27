中國青年友好使者代表團成功訪韓

10月22日，中國青年友好使者代表團在濟州機場合影。（圖片來源：人民網） 中評社北京10月27日電／應韓國國際交流財團邀請，中國人民對外友好協會組派中國青年友好使者代表團於10月22日至26日赴韓進行友好交流。本次代表團共175人，分別來自北京、河北、山西、甘肅、湖北、廣西6個省市自治區。代表團先後訪問濟州、首爾，參訪了韓國國會議事堂、外交部、首爾高速公路交通管理中心等機構，並與韓方代表展開座談交流。



在首爾高速公路交通管理中心，來自北京的代表團成員們與韓方管理中心負責人深入探討完善城市交通、建設智慧城市等話題；在與韓國外交部代表的座談中，各省市自治區的團員認真聽取韓方對雙邊關係的理解與認識，深切感受到了兩國友好關係的堅實基礎，與韓國朋友結下了真摯的友誼……



來自韓國國際交流財團的韓方代表金仁赫說：“中國代表團的訪問給我留下了非常深刻的印象和美好的回憶。我與一些中國青年進行了十分深入的交流，我相信我們能成為常聯繫的好朋友，我也很期待下一次訪問中國與大家相聚。”



中韓兩國地緣相近、文緣相通、人緣相親。自2009年起，中國人民對外友好協會與韓國國際交流財團共同開展中韓青少年互訪交流項目，至今已有3000多名中韓優秀青年代表通過此項目訪問了對方國家，為增進兩國人民友誼、夯實中韓友好的民意基礎作出了重要貢獻。



本次代表團團長朱丹表示，通過5天的交流訪問，代表團一行不僅對韓國政治、經濟、文化背景有了一定的了解，也對中韓友好關係的內涵和意義有了更直接的認識。“希望代表團成員銘記此訪的每時每刻，與韓國青年攜手共進，為夯實兩國友好關係的基礎做出積極努力，共創中韓友誼美好的明天。”朱丹說。



（來源：人民網）