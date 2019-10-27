中國愛樂樂團“中國之夜”音樂會在多國舉行

中評社北京10月27日電／當地時間26日晚，中國愛樂樂團聯手法國圖盧茲國立管弦樂團在法國南部“玫瑰之城”圖盧茲上演“中國之夜”音樂會，贏得熱烈反響。這也是慶祝中華人民共和國成立70周年暨中國愛樂樂團與世界著名交響樂團國際合作系列項目“中國之夜”音樂會的最後一場專場演出。



本場音樂會大部分作品圍繞北京為題材，如交響組曲《京華風韵》、交響音詩《蓮花》，還有從中國傳統音樂元素中取材的作品《二黃》，以及受地方民間音樂感染而創造的《雲南隨想》。



圖盧茲國立管弦樂團團長蒂埃裡·達爾古貝在接受記者採訪時表示，當天的音樂會是首次由中國指揮家攜手法國樂團在法國本地演繹中國交響樂作品。“我們樂團很高興被選中組織參與本次音樂會。我們期待法中兩個國家之間和兩國人民之間能夠進行更多的文明對話，特別是在音樂方面。”



本月12日、20日和22日，中國愛樂樂團已先後攜手美國費城交響樂團、意大利斯卡拉愛樂樂團和新日本愛樂樂團，在三國為當地觀眾以及華僑華人獻上了“中國之夜”音樂會。



在費城音樂會上執棒的著名作曲家、指揮家譚盾表示，費城交響樂團自1973年開啟歷史性訪華以來，親歷和見證了中美音樂文化交流歷史，兩國音樂家應繼續以音樂為橋梁，傳承友誼。費城交響樂團總裁兼首席執行官馬蒂亞斯·塔爾諾波利斯基表示，與中國的互動往來是費城交響樂團歷史上濃墨重彩的一筆，樂團將繼續通過音樂加強與中國的人文交流。



當晚的音樂會呈現多部中國作曲家的音樂作品，包括《臥虎藏龍》《廣東音樂組曲》《百鳥朝鳳》等。



在意大利米蘭，作為樂團小提琴手參加了本場音樂會演出的斯卡拉愛樂樂團藝術協調員多米亞諾·科塔拉索說：“這是中國文化和意大利文化的一次良好互動。”他希望這場音樂會拉近兩國音樂和文化的距離，為促進兩國關係作出新貢獻。當晚的演出曲目包括單樂章管弦樂曲《瑤族舞曲》、小提琴協奏曲《梁祝》等。

