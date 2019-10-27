曝美軍突襲巴格達迪細節：巴格達迪疑身亡

中評社北京10月27日電／北京時間27日上午10時許，英國《鏡報》援引美國《新聞周刊》消息稱，美國總統特朗普已授權特種部隊，發起針對極端組織“伊斯蘭國”（IS）最高頭目阿布 貝克爾 巴格達迪的突襲。報道稱，巴格達迪據報已“在美軍特種部隊突襲敘利亞時喪生”，但仍在進一步核實中。



報道稱，一名美國軍方官員表示，美國對IS在敘利亞一處堡壘發起絕密行動。《鏡報》稱，這是為了鎖定一個“高價值”目標，據說是巴格達迪。關於行動的結果，五角大樓一位消息人士告訴《新聞周刊》，巴格達迪已經死亡，目前正在核實信息。不過這一消息尚未得到相關部門的證實。



美國全國廣播公司（NBC）還透露了一些細節，美國官員透露，美軍從空中開火，然後降落至地面，開始進行情報收集。目前，法醫正在進行相關鑒定工作，據信巴格達迪也在死者之列。



《鏡報》則提到，巴格達迪發現自己沒有逃脫機會後，選擇引爆自殺式背心，他的兩個妻子也在交火中喪生。美國士兵並未在行動中傷亡。



《鏡報》報道提到了特朗普此前發布的一條推文。當地時間26日晚9時23分（北京時間27日9時23分），特朗普在推特上寫道，“剛剛發生了一件非常重大的事情！”不過，特朗普並未在推文中提供進一步的細節。此外，報道還提到，白宮發言人霍根 吉德利稱，特朗普將於當地時間27日上午9時發表“重要聲明”。



巴格達迪曾被《時代》周刊稱為“世界上最危險的人”。他1971年出生於伊拉克，美國2003年入侵伊拉克時，他投身“基地”伊拉克分支活動，並在“基地”組織地位穩步上升。巴格達迪只是他眾多化名之一，這個名字在阿語中的意思是“來自巴格達”。



2010年，巴格達迪成為IS領導人並領導該組織在伊拉克和敘利亞獲得了巨大的領土優勢。“伊斯蘭國”於2014年占領伊拉克摩蘇爾後，巴格達迪在摩蘇爾努裡清真寺宣布建立一個橫跨伊拉克和敘利亞的“哈裡發國”。那是他唯一一次公開露面。不過，“伊斯蘭國”曾多次發布據稱為巴格達迪的講話錄音。

