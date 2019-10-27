首屆全球醫美發展論壇在博鰲舉辦

中評社北京10月27日電／10月25日—27日，首屆全球醫美發展論壇在海南博鰲舉辦。



26日上午，論壇開幕式在博鰲亞洲論壇國際會議中心順利舉行。中華人民共和國國務院原副總理吳桂賢、民政部原副部長陳虹、特邀專家曹保剛、海南省健康產業促進會會長曹江、博鰲超級醫院總經理李富軍、中國整形美容協會抗衰老分會副會長王學軍、悅美創始人兼CEO向小琴、美業網創始人王世剛、醫美聯合醫生集團董事長邱竣、海南省第五人民醫院院長黎青山、海南紅瑞集團董事長張艶紅、醫療鑒定委員會委員李琪、中國整形美容協會常務理事田亞華、上海市醫療健康協會副會長顔仲裕、中國抗衰老促進會副理事長王曉瀘、中國美業健康業法律專家曹偉、中國健康管理協會理事易慧明等嘉賓出席會議。



陳虹在大會上發表了致辭，對此次全球醫美發展論壇給予了高度評價。他指出，大健康產業在我們國家目前呈現出四個特點，第一，國家對大健康產業的高度重視，其中就具體表現在“健康中國”戰略的出台。第二，圍繞健康問題的醫學科學技術迅猛發展，這為我們的健康事業提供了科學基礎。第三，全民健康意識、養生意識、保健意識跟知識都有了普遍的提高，大家談健康談養生在實踐健康養生非常喜人。第四，“健美健康美”是人類的共同追求，希望這次會議能形成更多精彩的觀點，為我們國家的健康事業、醫美事業貢獻更大的價值。



《生命時報》副社長兼執行主編丁文君指出，“醫美行業必須提高准入門檻加強行業協會監督，建立嚴格的資質審查制度，增加檢查的頻率”。而“搭建全球醫美發展論壇這個高端對話與務實合作並重的綜合性平台，有利於匯聚國內外醫美界的有識之士，從科技創新、行業信息透明化、市場秩序良好化等多角度出發，深度聚焦國內外醫美行業的健康發展，與國際社會攜手同行。”她還表示：“作為全球醫美發展論壇主辦方之一，人民日報社《生命時報》將在本次論壇中發布權威的醫美指示，為滿足人民群眾多樣化需求和增進全民健康貢獻力量。”



中國建言獻策研究院院長、全球醫美發展論壇主席崔永剛表示：“這次論壇是國際對話的窗口，是邁向世界的綠色通道，研究院雖然不是醫美行業的專業機構，但依然希望用我們的智慧為醫美行業增磚添瓦”。同時，他再次強調了舉辦全球醫美發展論壇的目標：“第一、在當前中國新一輪改革開放的新形勢下，打造中國醫美界對外交流的重要平台，助力推動健康事業與健康產業有機銜接；第二、在健康中國戰略的大背景下，深度聚焦國內外醫美行業的健康發展，從科技創新、行業信息透明化、良好的市場秩序等多個角度出發，進行全方位的戰略性思考和探討，以國際視野深度聚焦行業健康發展，用中國智慧強力引領中國醫美行業獨占鰲頭；第三、在海南自貿港建設的關鍵時期，積極推進平台經濟健康發展，打造出具有產業化特點、可持續發展的國際醫美港”。

