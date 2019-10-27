新發現一種抗體有望開發為通用型流感疫苗

中評社北京10月27日電／美國科研團隊發現一種能“嵌入”流感病毒表面蛋白的抗體，可保護小鼠免遭多種流感病毒毒株的感染，未來有望開發為通用型流感疫苗。



血凝素（H蛋白）和神經氨酸酶（N蛋白）是流感病毒表面的兩種蛋白，它們將流感病毒分為不同的亞型。目前開發的流感疫苗主要靶向血凝素。2017年冬，美國華盛頓大學病理學和免疫學助理教授阿里·艾利貝迪發現一個流感患者的血樣不僅含有靶向血凝素的抗體，還含有可靶向其他蛋白的抗體。



艾利貝迪將其中三種靶向不明的抗體送至芒特西奈伊坎醫學院進行檢測，該院微生物學教授弗洛裡安·克拉默發現其中一種被稱為“1G01”的抗體，可阻斷多種流感病毒毒株上幾乎所有已知的神經氨酸酶的活動。



克拉默團隊讓實驗小鼠感染致命性劑量的流感病毒，發現這種抗體可以對抗12種被測試的流感毒株，其中包括三類人類流感病毒毒株、禽流感和其他不在人際間傳播的病毒毒株。實驗發現，所有小鼠都生存了下來，即便在感染72小時以後給藥。相比而言，達菲必須在症狀出現24小時內給藥。



美國斯克里普斯研究所的結構生物學家伊安·威爾遜分析了這種抗體的結構，發現這種抗體將一個環狀結構嵌入神經氨酸酶的活性部位，阻止了神經氨酸酶從細胞表面釋放新的病毒顆粒。



研究顯示，這種抗體只阻斷神經氨酸酶的活性部位，而不同流感毒株間的活性部位幾乎不發生變異，因此它對多種流感病毒均有效。目前研究人員正在以抗體1G01為基礎設計新的流感藥物和疫苗。



這一研究成果日前發表在美國《科學》雜誌上。



（來源：新華社）